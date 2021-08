Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in der afghanischen Hauptstadt Kabul verzögert sich. Zwei Militärtransporter vom Typ A400M wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aufgehalten, weil sie wegen der Lage auf dem Flughafen Kabul derzeit dort nicht landen können.

Sie hingen deswegen nach einem Tankstopp zunächst im aserbaidschanischen Baku fest. Insgesamt hatte die Bundeswehr drei Maschinen Richtung Kabul geschickt, um eine Luftbrücke zwischen der afghanischen Hauptstadt und der usbekischen Hauptstadt Taschkent einzurichten.



Auf dem Flughafen war es zu chaotischen Szenen gekommen. Viele Afghanen versuchten verzweifelt, an Bord von Flugzeugen zu kommen. Die USA setzten alle Evakuierungsflüge aus Afghanistan vorerst aus, weil Menschen auf die Pisten gelaufen waren. Zwei Bewaffnete wurden von amerikanischen Soldaten getötet. Das Weiße Haus in Washington erklärte, die US-Truppen müssten zunächst Ordnung und Sicherheit wieder herstellen, bevor jemand außer Landes gebracht werden könne. Das Pentagon kündigte die Entsendung weiterer 1.000 Soldaten nach Kabul an.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.