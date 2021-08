Nach Ansicht des ehemaligen deutschen Außenministers Gabriel haben die USA und die Nato-Länder die Entwicklungen in Afghanistan wissentlich in Kauf genommen.

Die Behauptung, dass man die Sicherheit vor Ort noch geraume Zeit werde gewährleisten können, sei wahrscheinlich eine Scheinbegründung für den schnellen Abzug der internationalen Truppen gewesen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Alle hätten vermutlich gewusst, dass das nicht würde funktionieren können. Andernfalls müsse man fragen, warum die Militärs und Geheimdienste so wenig über die tatsächliche Kampfkraft und Moral der afghanischen Sicherheitskräfte gewusst hätten. Entweder seien ihre Berichte von der Politik ignoriert worden oder man habe die Lage völlig falsch eingeschätzt.



Auch habe man es verpasst, im Vorfeld des Truppenabzugs Gespräche mit den betroffenen Nachbarstaaten Afghanistans und anderen Akteuren in der Region zu führen. Dazu hätte es eine Initiative vor allem von europäischer Seite geben müssen. Zudem hätte man zeitnah eine Luftbrücke aufbauen müssen. Gabriel forderte eine internationale Konferenz über die Stabilität in der gesamten Region. Afghanistan könne erneut zur Terrorbasis werden, warnte er. Nichts ziehe Terroristen magnetischer an als ein Land im Chaos.



Für eine idealistische Außenpolitik und das sogenannte Nation Building sieht Gabriel keine Zukunft. "Man muss sich fragen, ob wir nicht aufhören müssen, unser Gesellschaftssystem anderen Ländern beizubringen", sagte er. Das sei in Afghanistan wie zuvor im Irak blutig gescheitert und habe wahrscheinlich zu mehr Blut geführt als eine Realpolitik. Diejenigen Afghanen und Afghaninnen, die das Projekt mit großem Engagement unterstützt hätten, müssten jetzt um ihr Leben fürchten.

