Am 18. Jahrestag der Anschläge vom 11. September hat es nahe der US-Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Explosion gegeben.

Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die Explosion habe aber keine direkten Auswirkungen auf das Botschaftspersonal gehabt. Außerdem gibt es Berichte über eine Rakete, die auf das afghanische Verteidigungsministerium abgefeuert worden sein soll.



Erst am Wochenende hatte US-Präsident Trump die Friedensgespräche mit den Taliban abgebrochen, nach einem Anschlag in Kabul mit 16 Toten.



In den USA wird heute der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 gedacht. Trump nimmt an einer Veranstaltung im Pentagon teil.