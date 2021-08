Aus Afghanistan sind rund 1.700 afghanische Ortskräfte der Bundeswehr und ihre Familienangehörigen nach Deutschland eingereist.

Das teilte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin mit. Das Auswärtige Amt hatte nach eigenen Angaben insgesamt 2.400 Visa ausgestellt.



Die Aufnahme der Ortskräfte und ihrer Familien soll diese vor möglichen Racheakten durch die radikalislamischen Taliban schützen. Die Einreisenden erhalten in Deutschland zunächst nur befristete Aufenthaltsgenehmigungen.



Die letzten in Afghanistan stationierten Bundeswehrsoldaten waren Ende Juni nach Deutschland zurückgekehrt. Der Einsatz hatte nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 begonnen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.