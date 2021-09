Die FDP hat die Bundesregierung davor gewarnt, neue Forderungen der Taliban in Afghanistan zu erfüllen.

Der FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff sagte der Funke-Mediengruppe, man dürfe mit den Islamisten derzeit nur über die Rettung weiterer Schutzbedürftiger reden. Eine Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kabul etwa käme definitiv zu früh und wäre darüber hinaus ein nationaler Alleingang. Es dürfe den Taliban nicht gelingen, die Europäer zu spalten. Ihre Forderungen zeigten, dass Deutschland durch das Versagen der Bundesregierung erpressbar geworden sei.



Die Taliban hatten die Bundesregierung zuvor zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen aufgefordert. Ihr Sprecher Mudschahid sagte der "Welt am Sonntag", man wünsche sich starke Beziehungen zu Deutschland ebenso wie finanzielle Unterstützung und humanitäre Hilfe.



Bundesaußenminister Maas hatte vor wenigen Tagen eine neue diplomatische Vertretung Deutschlands in Afghanistan unter bestimmten Bedingungen nicht ausgeschlossen. Zugleich betonte er, dass dies keine völkerrechtliche Anerkennung einer Taliban-Regierung wäre.

