Der SPD-Verteidigungspolitiker Felgentreu hält es für falsch, dass die USA die Hälfte ihrer 14.000 Soldaten aus Afghanistan abziehen wollen.

Er sagte im Deutschlandfunk, durch den Rückzug verändere sich die Sicherheitslage im Land. Die Bundeswehr müsse prüfen, ob sie ihren Auftrag unter diesen Bedingungen noch vernünftig ausführen könne. Die Sicherheit der deutschen Soldaten sei auch vom amerikanischen Engagement abhängig. Felgentreu betonte, es sei nicht zu verantworten, die Soldaten in einer gefährlichen Lage zurückzulassen, wenn man sie nicht mehr angemessen schützen könne. Sicher sei, dass man den Einsatz nicht allein schaffen könne. Dafür sei die Bundeswehr nicht aufgestellt. Ohne die Amerikaner gehe es schlicht und ergreifend nicht, unterstrich Felgentreu.



Er wies zudem darauf hin, dass der Nato-Einsatz in Afghanistan kein Kampfeinsatz mehr sei. Vielmehr bestehe die Aufgabe darin, die afghanischen Truppen dabei zu beraten, ihre Sicherheitsverantwortung allein zu tragen. Das habe aber in den letzten Jahren nicht besonders gut geklappt. Darum habe man vor einem Jahr entschieden, die Truppenpräsenz sogar leicht zu erhöhen.