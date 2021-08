Die EU-Länder setzen im Umgang mit Migranten aus Afghanistan auf die Nachbarstaaten des Landes.

Die EU-Innenminister beauftragten bei einer Sondersitzung in Brüssel die EU-Kommission, einen Plan auszuarbeiten. Demnach sollen Nachbar- und Transitstaaten finanzielle Hilfen aus Europa bekommen, wenn sie sich zur Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen bereit erklären und Maßnahmen ergreifen, damit diese die Region nicht verlassen. Besonders gefährdete Menschen wie Frauen und Kinder könnten demnach durch freiwillige Umsiedlungen in EU-Staaten aufgenommen werden. Besonders Österreich, Tschechien und Dänemark sperrten sich bei dem Treffen dagegen, Menschen in ihren Ländern aufzunehmen. Bundesinnenminister Seehofer zeigte sich zufrieden mit den Beschlüssen. Man sei sich einig gewesen, dass man einen neuen Flüchtlingsstrom vermeiden wolle.

