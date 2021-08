In mehreren afghanischen Provinzen stehen sich weiter Kämpfer der islamistischen Taliban und Regierungssoldaten gegenüber.

Anhaltende Gefechte wurden etwa aus Herat im Westen und Helmand im Süden gemeldet. In Kandahar wurde der Flughafen Ziel von Angriffen der Taliban. Dort trafen Raketen die Startbahn; der Betrieb wurde eingestellt.



In Afghanistan geht demnächst nach fast 20 Jahren ein internationaler Militäreinsatz zu Ende, der zum Sturz der damaligen Taliban-Herrschaft geführt hatte. Die deutsche Bundeswehr hat ihre Truppen bereits vollständig abgezogen. Die US-Militärmission soll am 31. August enden. Zuletzt haben die Vereinigten Staaten aber wieder verstärkt Luftangriffe gegen die Taliban geflogen.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.