Die Situation am Flughafen von Kabul hat sich offenbar beruhigt.

Wie der zivile Repräsentant der Nato in Afghanistan, Pontecorvo, aus Kabul mitteilte, konnten bereits mehrere Flugzeuge starten und landen. Der US-Sender CNN berichtet, Taliban-Kämpfer hätten vor dem Flughafen Stellung bezogen, um die Menschenmassen rund um das Gelände zu kontrollieren.



Eine Transportmaschine der Bundesswehr hat inzwischen eine erste Gruppe von Menschen in das Nachbarland Usbekistan ausgeflogen. Von dort sollen sie mit einer Linienmaschine nach Deutschland gebracht werden. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte im ARD-Fernsehen, sie hoffe, dass in den kommenden Tagen eine Luftbrücke aufgebaut werden könne. Die Bundeswehr sei mit 600 Einsatzkräften vor Ort, um eine geregelte Ausreise der Deutschen und der afghanischen Ortskräfte zu organisieren.

