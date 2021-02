In Afghanistan ist erneut ein Flugzeug aus Deutschland mit abgeschobenen Menschen eingetroffen.

Die Maschine mit 36 Personen an Bord landete nach Angaben der örtlichen Behörden heute früh in der Hauptstadt Kabul. Abschiebungen in das Krisenland sind umstritten. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen geht der Bürgerkrieg mit den radikal-islamischen Taliban weiter. Die Wirtschaft und das ohnehin schon schwache Gesundheitssystem Afghanistans werden durch die Corona-Pandemie zusätzlich belastet. Verbände - wie Pro Asyl - hatten die Abschiebung zuvor kritisiert und einen umgehenden Stopp verlangt.

