Schon vor der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatten es Frauen und Mädchen in dem Land schwer. In den vergangenen 20 Jahren jedoch haben sich afghanische Frauen Rechte erkämpft: Sie wurden Richterinnen, Gouverneurinnen und IT-Expertinnen. Millionen Mädchen und Frauen gingen zur Schule und studierten. Die Angst ist nun groß, dass die Taliban alle Fortschritte zunichte machen. Hilfsorganisationen sorgen sich um das Leben vieler Frauen.

Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer befürchtet das Schlimmste für Mädchen und Frauen. Nach der Machtübernahme der Taliban würden alle Afghanen, die sich ihnen nicht bedingungslos unterordneten, ihr Leben oder zumindest ihre Freiheit verlieren, schrieb Schwarzer auf der Webseite des Magazins "Emma". Als erstes aber würden die Frauen und Mädchen aus der Öffentlichkeit verjagt; von den Schulen und Universitäten, aus den Büros und von der Straße. Sie plädierte dafür, dass Deutschland jetzt vor allem Frauen und Kinder aus Afghanistan aufnehme.



Monica Hauser vom Verein "medica mondiale" betonte in Interviews, sie sei ein großer Sorge um die Mitarbeiterinnen vor Ort. Die Aktivistinnen, die sich die letzten 20 Jahre für die Rechte von Frauen eingesetzt hätten, seien in akuter Lebensgefahr. Sie müssten umgehend ausgeflogen werden. Hier sei die Bundesregierung gefordert. Hauser erinnerte daran, dass die alten Taliban ein Terrorregime ausgeübt hättten und extrem frauenfeindlich gewesen seien. Sie sagte dem "ARD-Fernsehen", was von den neuen Versprechungen der Taliban zu halten sei, wisse man noch nicht. Der "Zeit" sagte Hauser, ihre Kolleginnen berichteten davon, wie gefährlich es sei, auch nur auf die Straße zu gehen. Auch gebe es Berichte aus den Provinzen, dass es "Schul- und Univerbote für Frauen gibt und dass Frauen ausgepeitscht werden."



Hauser betonte weiter, man müsse davon ausgehen, dass die Taliban ihr kompromissloses Regime wieder einführten. Sie setze aber auch eine junge Generation, die den Umgang mit sozialen Medien gewohnt sei, die an der Uni sei, die sich ihre Rechte nicht so einfach nehmen lasse. Sie glaube, dass diese Kraft auch weiterhin da sein und sich nicht von den Taliban einfach verdrängen lassen werde.



Die Organisation Reporter ohne Grenzen verwies darauf, dass Journalistinnen und Journalisten nirgends im Land mehr sicher seien. Die afghanische Fernsehmoderatorin Shabnam Dwawran, die unter den Taliban nicht mehr das Fernsehgebäude betreten darf, wandte sich in einem Video an die Öffentlichkeit. "Wenn Sie dies sehen, wenn die Welt mich hört, helfen Sie uns. Unser Leben ist in Gefahr."



Die Frauenrechtsorganisation "Solwodi" forderte mehr Unterstützung für die Frauen in Afghanistan. Das Auswärtige Amt müsse auf die Taliban Druck ausüben, die Menschen- und damit die Frauenrechte in Afghanistan zu achten, sagte die Vorsitzende von Solwodi Deutschland, Maria Decker. "So hilflos ist der Westen gar nicht." So lägen etwa die Währungsreserven des Landes in der Schweiz und den USA. Monika Hauser plädiert dafür, dass Bereiche der Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan fortgesetzt werden. Die Taliban brauchten die Anerkennung und westliches Geld. Und das müsse an Bedingungen geknüpft werden, die mit Menschenrechten und vor allem auch Frauenrechten zu tun haben.