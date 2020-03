Nach dem Abkommen zwischen den afghanischen Taliban und den USA über Wege zu einem Frieden in Afghanistan fürchten Frauen in dem Land, dass ihre Rechte massiv eingeschränkt werden.

Die Frauenrechtsaktivistin Shukria Jalaljzay sagte der ARD, heute seien Frauen in der afghanischen Gesellschaft weitgehend akzeptiert. Sie könnten ihre Standpunkte und Interessen offen vertreten. Es sei fraglich, ob dies auch noch möglich sei, wenn die Taliban wieder an die Macht kämen. Jalaljzay ergänzte, sie fürchte, dass dann viele gut ausgebildete Frauen das Land verlassen würden.



Seit dem Ende der Taliban-Herrschaft 2001 hat sich die Lebenssituation vieler Frauen im Land deutlich verbessert, wie Korrespondent Bernd Musch-Borowska berichtet. Mädchen dürfen zur Schule gehen und studieren und auch in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens berufstätig und selbstständig sein. Davor durften sie nur zuhause arbeiten und mussten sich auf der Straße vollständig verhüllen.



Die Taliban haben sich bisher noch nicht klar zu ihren Vorstellungen der künftigen Rolle von Frauen geäußert. Ein Sprecher sagte lediglich, die Frauen müssten sich an das islamische Recht halten. Sie hätten ein Recht auf Ausbildung und das Recht zu arbeiten, solange sie einen Schleier trugen.



Ein Teil des Abkommens zwischen den Taliban und den USA sieht vor, dass die Organisation mit der Regierung in Kabul Friedensgespräche aufnimmt. Während die Befürworter einen entscheidenden ersten Schritt in Richtung Frieden sehen, befürchten viele Afghanen, dass es auf eine Kapitulation der USA hinausläuft, die letztendlich die Rückkehr der Taliban an die Macht ermöglicht.