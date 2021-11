Im Norden Afghanistans ist eine Frauenrechtsaktivistin erschossen worden.

Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, wurde die 29-jährige Frozan Safi tot in Mazar-i-Sharif aufgefunden. Nach Angaben ihrer Familie wies der Leichnam zahlreiche Schusswunden auf.



Safi galt seit gut zwei Wochen als vermisst. Zuvor hatte sie anonyme Drohungen erhalten. Ob ihr Tod mit dem Einsatz für Frauenrechte in Afghanistan zusammenhängt, ist unklar. Safi hatte seit der Machtübernahme der Taliban im August mehrfach an Demonstrationen teilgenommen. Laut der Organisation Human Rights Watch setzen die Islamisten Aktivisten im Land gezielt unter Druck.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.