In Afghanistan ist eine Frauenrechtsaktivistin bei einem Angriff getötet worden.

Die 29-jährige wurde in der Provinz Kapisa von Unbekannten erschossen, wie ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums mitteilte. Die Aktivistin hatte vor einigen Tagen auf Facebook erklärt, sie habe Drohungen erhalten und die Behörden um Schutz ersucht. In Afghanistan sind Politiker, Journalisten und Bürgerrechtler zuletzt verstärkt ins Visier von Extremisten geraten.



Erst am Mittwoch war ein bekannter Aktivist in einem südlichen Vorort der Hauptstadt Kabul bei einem Anschlag getötet worden. Er war Leiter einer unabhängigen Wahlbeobachtungsorganisation.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.