Die aghanische Regierung und die Taliban nehmen heute in Katar ihre Friedensverhandlungen auf.

Am Auftakt der Gespräche nimmt auch US-Außenminister Pompeo teil, der gestern in Doha eintraf. Er sprach von einem historischen Ereignis. Beide Seiten stünden vor kontroversen Unterredungen darüber, wie sie ihr Land nach vorne bringen könnten. Die Regierung in Kabul will möglichst schnell einen Waffenstillstand für Afghanistan erreichen. - Die Gespräche waren im Februar zwischen den USA und den Taliban vereinbart worden.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.