Russland hat eine internationale Afghanistan-Konferenz angekündigt, an der auch Vertreter der Taliban teilnehmen sollen.

Für das Treffen am kommenden Freitag in Moskau wollten sowohl der afghanische Präsident Ghani als auch die Vertretung der Taliban in Katar Delegationen entsenden, teilte das russische Außenministerium mit. Eingeladen seien auch Vertreter anderer Staaten in der Region. Ein erster Anlauf für eine solche Konferenz war im August am Einspruch der afghanischen Regierung gescheitert.



Nach Einschätzung der USA sind die Taliban in Afghanistan auf dem Vormarsch. Die Zentralregierung kontrolliert demnach nur noch gut die Hälfte der Distrikte des Landes.