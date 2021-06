Bei einer Impfkampagne gegen Kinderlähmung sind in Afghanistan mindestens fünf Helfer getötet worden, weitere vier Menschen wurden verletzt.

Die Übergriffe ereigneten sich in mehreren Städten in der Provinz Nangarhar im Osten des Landes. Nach Behördenangaben eröffneten die Täter das Feuer auf medizinische Hilfskräfte, die den Kindern eine Polio-Impfung geben wollten. Die Impfkampagne wurde daraufhin ausgesetzt. Über die Täter ist noch nichts bekannt. In der Provinz Nangarhar ist neben den militant-islamistischen Taliban auch die Terrormiliz Islamischer Staat aktiv.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.