Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten beraten heute auf einem Sondergipfel über die Lage in Afghanistan.

In einer Videokonferenz wollen sie über die wirtschaftliche Lage, die Rechte von Frauen und Minderheiten sowie die Terrorbekämpfung in Afghanistan sprechen.

Ein zentraler Aspekt der Beratungen auf Einladung des italienischen Ministerpräsidenten Draghi ist, wie das Ausland mit den afghanischen Taliban umgeht.



In Katars Hauptstadt Doha soll es heute ein Treffen der Taliban mit der Europäischen Union geben. Gestern hatte eine deutsche Delegation über Ausreisemöglichkeiten verhandelt.

