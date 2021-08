Die G7-Staaten zeigen sich besorgt über Berichte gewaltsamer Racheakte der Taliban.

In einer Mitteilung nach einer Telefonkonferenz der G7-Außen- und Entwicklungshilfeminister heißt es, die Taliban müssten ihre Zusagen zur Sicherheit von Zivilisten einhalten. Das humanitäre Völkerrecht müsse respektiert werden. Zur G7 gehören neben Deutschland Großbritannien, die USA, Frankreich, Italien, Kanada und Japan sowie Vertreter der EU.



Laut Berichten gehen die Taliban unter anderem gegen Medienschaffende vor. Nach Angaben der Deutschen Welle zogen sie im Westen des Landes von Haus zu Haus und suchten nach Journalisten. So seien die Wohnungen von mindestens drei Deutsche-Welle-Mitarbeitern durchkämmt worden, sagte der Intendant des Senders. Limbourg. Dabei hätten die Taliban den Familienangehörigen eines Reporters erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Der Journalist selbst sei bereits in Deutschland. Kollegen von anderen Medien seien entführt oder getötet worden.

