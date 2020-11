Bei der Geberkonferenz für Afghanistan gibt es eine erste Zusage.

Die für internationale Partnerschaften zuständige EU-Kommissarin Urpilainen erklärte, man unterstütze das Land in den nächsten vier Jahren mit 1,2 Milliarden Euro. Der EU-Außenbeauftragte Borrell forderte einen sofortiges Ende der bewaffneten Auseinandersetzungen in Afghanistan. Er warnte, jegliche Bemühungen, in dem Land ein Kalifat aufzubauen, würden die EU-Unterstützung beeinträchtigen. Der afghanische Präsident Ghani dankte ausdrücklich den Geberländern für ihre Hilfe. Nach Jahrzehnten der Konflikte ist sein Land auf internationale Hilfe angewiesen.

