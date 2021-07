Wenige Wochen vor dem endgültigen Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hat es dort wieder Gefechte zwischen Regierungstruppen und der islamistischen Taliban-Miliz gegeben.

Das Verteidigungsministerium erklärte, binnen 24 Stunden seien landesweit mehr als 300 Islamisten getötet worden. Die Taliban wiesen das zurück. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.



Die afghanische Armee hat ihre Luftangriffe auf die Taliban in dieser Woche nach eigener Darstellung ausgeweitet. Beobachter bezweifeln, dass sie nach dem Abzug aller ausländischen Truppen in der Lage sein wird, die Islamisten alleine zurückzudrängen. Soldaten mehrerer Nato-Staaten, darunter Deutschlands, hatten Afghanistan in den vergangenen Tagen verlassen. Die USA wollen ihren Truppenabzug bis Ende August abschließen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.