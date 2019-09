Bei der Präsidentschaftswahl in Afghanistan zeichnet sich eine geringe Wahlbeteiligung ab.

Beobachter führen diese auch auf Drohungen im Vorfeld der Wahl zurück. Landesweit melden Sicherheitskräfte mehrere Anschläge. Mindestens fünf Menschen wurden getötet, Dutzende weitere verletzt. Die afghanischen Behörden verlängerten die Öffnungszeiten der Wahllokale um zwei Stunden, weil sich lange Schlangen vor den Eingängen gebildet hatten. Nach Regierungsangaben sicherten mehr als 70.000 Soldaten die rund 5.000 Wahllokale ab. In der Hauptstadt Kabul galt in vielen Stadtvierteln eine Ausgangssperre. Lastwagen durften aus Angst vor möglichen Selbstmordattentaten die Stadtgrenzen nicht passieren.



Präsident Ghani sagte bei seiner Stimmabgabe in Kabul, Frieden sei der "größte Wunsch" des afghanischen Volkes. Er forderte die Bevölkerung auf, sich trotz der Drohungen der Taliban an der Wahl zu beteiligen, um seine Regierung zu legitimieren.