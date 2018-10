Die Parlamentswahl in Afghanistan wird von Gewalt und organisatorischen Mängeln überschattet. Bei Angriffen der radikal-islamischen Taliban in der Hauptstadt Kabul wurden nach offiziellen Angaben ein Kind getötet und 30 Menschen verletzt.

Zudem habe die Miliz in mehreren Bezirken Mörsergranaten ab, um Wähler einzuschüchtern. Dabei seien ein Mensch getötet und acht verletzt worden. Auch aus dem nordafghanischen Kundus wurden Raketenangriffe gemeldet. Die Taliban hatten zuvor Angriffe angekündigt. Bei der Parlamentswahl in Afghanistan sind etwa 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen sind nur etwa zwei Drittel der Wahllokale geöffnet.



Medien berichten außerdem über nicht erschienenes Wahlpersonal und defekte Geräte zur Erfassung der Wähler. Vereinzelt hätten Menschen protestiert, andere seien verärgert wieder nach Hause gegangen, hieß es. Die Behörden kündigten an, dass Wähler in bestimmten Bezirken ihre Stimme auch noch morgen abgeben könnten. Zur Parlamentswahl sind knapp neun Millionen Bürger aufgerufen. Mit Ergebnissen wird frühestens in zwei Wochen gerechnet.