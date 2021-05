Auch nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan will die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ihre Tätigkeit fortsetzen.

Die GIZ sei in der Lage, dort auch unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten, erklärte eine Sprecherin. In Regionen, die von den radikal-islamischen Taliban kontrolliert würden, sei man nicht aktiv. - Die staatliche deutsche Entwicklungshilfsorganisation hat in Afghanistan derzeit 25 Projekte. Insgesamt sind in dem Krisenland etwa 1.100 Menschen für die GIZ tätig. Davon kommt ein Großteil aus Afghanistan selbst.



Die letzten internationalen Truppen sollen das Land am Hindukusch spätestens im September verlassen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.