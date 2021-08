Griechenland hat angekündigt, mögliche Migranten aus Afghanistan an seinen Grenzen aufzuhalten.

Man werde nicht zulassen, erneut zum Einfallstor in die Europäische Union zu werden, sagte Migrationsminister Mitarakis im griechischen Staatsfernsehen. Griechenland werde in den kommenden Wochen weiterhin scharf die See- und Landgrenzen zur Türkei überwachen. Nach Angaben von Bundesaußenminister Maas hat sich die Lage am Kabuler Flughafen weiter stabilisiert. Die Bundeswehr sichere nun den Zugang, schrieb der SPD-Politiker im Kurznachrichtendienst Twitter. Im Laufe des Tages könnten weitere Evakuierungsflüge stattfinden. Eine Maschine der Bundeswehr soll bereits von der usbekischen Hauptstadt Taschkent unterwegs in Richtung Kabul sein. Bundesentwicklungsminister Müller sagte der "Rheinischen Post", die Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan sei ausgesetzt. Ein schnelles Ausfliegen auch der Ortskräfte habe oberste Priorität, so der CSU-Politiker.



EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni forderte die europäischen Länder dazu auf, die Aufnahme von afghanischen Geflüchteten vorzubereiten. Die Außenminister der Europäischen Union beraten am Nachmittag in Brüssel über die Lage in Afghanistan.

