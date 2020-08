Im Osten Afghanistans haben Bewaffnete ein Gefängnis angegriffen.

Nach Regierungsangaben zündeten sie in der Stadt Dschalalabad mehrere Bomben und eröffneten das Feuer auf Wachmänner der Haftanstalt. Die Kämpfe dauern demnach noch an. Bisher ist die Rede von bis zu sieben Todesopfern und mehr als 20 Verletzten. Außerdem seien zahlreiche Häftlinge entkommen.



Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist noch unklar. Möglicherweise ist es ein Racheakt der Terrormiliz IS. Gestern hatte der afghanische Geheimdienst mitgeteilt, dass in der Nähe von Dschalalabad ein führendes IS-Mitglied getötet worden sei.



Die radikal-islamischen Taliban erklärten, sie seien für die Attacke nicht verantwortlich. Sie hatten anlässlich des islamischen Opferfestes eine dreitägige Waffenruhe mit der Regierung vereinbart, die bis einschließlich morgen gilt.