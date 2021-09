Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Nouripour, hat kritisiert, dass Außenminister Maas den Taliban in Afghanistan unter bestimmten Bedingungen Entwicklungshilfe in Aussicht gestellt hat.

Nouripour sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, die Taliban zeigten tagtäglich, dass sie sich nicht an Absprachen hielten. Darauf zu hoffen, sei naiv. Auch die FDP warnte die Bundesregierung davor, neue Forderungen der Islamisten zu erfüllen, wie etwa die Aufnahme diplomatischer Beziehungen.



Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte erneut, dass die deutsche Regierung über die Ausreise von Ortskräften aus Afghanistan verhandeln will. Es gehe jetzt etwa darum, Menschen, die für Entwicklungsorganisationen gearbeitet haben, außer Landes bringen zu können. Zudem müsse es Möglichkeiten für Hilfsorganisationen geben, die Bevölkerung in Afghanistan zu versorgen. Ähnlich äußerte sich auch CDU-Kanzlerkandidat Laschet.

