Der Grünen-Politiker Trittin wirft der Bundesregierung eine verheerende Bilanz bei der Rettung von Ortskräften aus Afghanistan vor.

Von 40.000 Schutzbedürftigen seien nur 500 bis 600 ausgeflogen worden, sagte Trittin im MDR-Hörfunk. Der Rest von ihnen sei zu Geiseln der militant-islamistischen Taliban gemacht worden. Nun müsse man mit ihnen verhandeln zum Preis von humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und der Legitimation des Regimes. Der Grünen-Abgeordnete kritisierte zudem die aktuellen Bemühungen von Bundesaußenminister Maas. Dessen Konzept, die Nachbarstaaten für die Aufnahme von Flüchtlingen zu bezahlen, sei gescheitert. Die derzeitige Reise des SPD-Politikers in diese Länder sei ein kompletter Schlag ins Wasser gewesen.



In der Nacht verließen die letzten US-Soldaten Afghanistan. Unmittelbar danach übernahmen die Taliban die Kontrolle über den Flughafen von Kabul.



