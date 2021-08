Die Lage in Afghanistan spitzt sich durch den Vormarsch der Taliban weiter zu. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, das Land gerate außer Kontrolle. Die Staatengemeinschaft müsse deutlich machen, dass eine militärische Eroberung ein aussichtsloses Unterfangen für die Taliban sei und nur zu einer kompletten Isolation des Landes führe.

Die NATO beriet in einer Dringlichkeitssitzung über die aktuelle Situation. Im Anschluss erklärte Generalsekretär Stoltenberg, die Taliban müssten verstehen, dass die internationale Gemeinschaft sie nicht anerkennen werde, wenn sie das Land gewaltsam einnähmen. Man sei weiterhin fest entschlossen, eine politische Lösung des Konflikts herbeizuführen und wolle die diplomatische Präsenz der NATO in Kabul weiterhin aufrechterhalten, so Stoltenberg.

Maas: Auch Ortskräfte werden ausgeflogen

Unterdessen kündigten mehrere Länder, darunter auch Deutschland, an, Botschaftsmitarbeiter aus Kabul abzuziehen. Die Belegschaft werde in den nächsten Tagen auf das operativ notwendige absolute Minimum verkleinert, sagte Außenminister Maas in Berlin. Sowohl die Mitarbeiter der Vertretung als auch die afghanischen Ortskräfte sollten möglichst schnell ausgeflogen werden. Dazu würden die für diesen Monat geplanten Charterflüge vorgezogen.



Wer von den Ortskräften noch kein Visum habe, werde dieses künftig in Deutschland erhalten. Maas rief zugleich alle Deutschen in Afghanistan erneut auf, das Land jetzt zu verlassen. Bundesinnenminister Seehofer kündigte in der "Süddeutschen Zeitung" an, außerdem die Einreise afghanischer Ortskräfte und ihrer Familien zu erleichtern.

US-Soldaten in Kabu eingetroffen

Auch die USA sagten Hilfen zu. Man sei bereit, täglich tausende Menschen aus dem Land zu evakuieren, hieß es vom Pentagon. Nach Angaben eines Pentagon-Sprechers ist ein Teil der rund 3.000 angekündigten US-Soldaten in Kabul eingetroffen, um die Ausreise ihrer Botschaftsmitarbeiter abzusichern.



Großbritanniens Premierminister Johnson betonte in London, Afghanistan dürfe nicht erneut zur Brutstätte für Terror werden. Einen Militäreinsatz schloss er allerdings aus. Die Taliban stehen mittlerweile nur noch 50 Kilometer vor der Hauptstadt.

