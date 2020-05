UNO-Generalsekretär Guterres hat die angekündigte Waffenruhe zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban begrüßt.

Alle Parteien müssten jetzt die Chance ergreifen und einen Friedensprozess voranbringen. Ähnlich äußerte sich der amerikanische Afghanistan-Gesandte Khalilzad. Er drängte darauf, sofort die nächsten Schritte in Richtung Frieden einzuleiten. Dazu gehören nach Khalilzads Darstellung die Freilassung von Gefangenen und konkrete Termine für innerafghanische Friedensverhandlungen.



Zum Zuckerfest am Ende des Ramadans hatten die Taliban und die afghanische Regierung eine dreitägige Waffenruhe angekündigt. Beide Seiten versprachen, auf eigene Angriffe zu verzichten.



Die USA und die Taliban hatten Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet, das unter anderem einen Teilabzug der US-Truppen und die Aufnahme von Friedensverhandlungen in Afghanistan vorsieht.