UNO-Generalsekretär Guterres hat nach der Einnahme Kabuls durch die afghanischen Taliban an die Miliz appelliert, die Rechte und Freiheiten aller Menschen im Land zu respektieren.

Die Taliban müssten ebenso wie alle anderen Kräfte in Afghanistan äußerste Zurückhaltung üben, um keine Menschenleben zu gefährden, erklärte Guterres. Er sei besonders besorgt über die Zukunft von Frauen und Mädchen.



Die Taliban waren heute unter anderem in den Präsidentenpalast in Kabul vorgedrungen. Der führende Repräsentant der Taliban, Mullah Baradar, erklärte den Sieg der Miliz über die Regierung. Nun beginne die wahre Herausforderung, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen. Ein Taliban-Sprecher kündigte an, man werde in die Bildung einer neuen Regierung auch andere Gruppen einbeziehen. Die Taliban würden für die Sicherheit der Bürger und der diplomatischen Vertretungen sorgen.



Der außer Landes geflohene afghanische Präsident Ghani gestand die militärische Niederlage ein. Er habe Afghanistan verlassen, um Blutvergießen zu verhindern, erklärte Ghani. Laut dem Fernsehsender Al-Dschasira soll er sich in Usbekistan aufhalten. Mitglieder seiner Regierung verurteilten den Präsidenten für seine Flucht.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.