UNO-Generalsekretär Guterres hat den Bombenanschlag auf eine Moschee in Afghanistan scharf verurteilt.

Mindestens 62 Menschen waren dabei getötet worden, es gab zudem viele Verletzte. Ein Sprecher von Guterres sagte, die Verantwortlichen hinter der Tat müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Vereinten Nationen stünden an der Seite der afghanischen Bevölkerung und der Regierung.



Der Sprengsatz explodierte während des Freitagsgebets in einer Moschee in der östlichen Provinz Nangarhar. Dort sind sowohl die radikalislamischen Taliban als auch die IS-Terrormiliz aktiv. Durch die Wucht der Detonation stürzte das Dach der Moschee ein.