UNO-Generalsekretär Guterres hat vor einer humanitären Katastrophe in Afghanistan gewarnt.

Er bitte die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen darum, den Menschen in Afghanistan in der dunkelsten Stunde der Not zu helfen, erklärte Guterres in New York. Sie müssten zeitnah umfassende Mittel bereitstellen. Nach Angaben von Guterres ist fast die Hälfte der afghanischen Bevölkerung - insgesamt 18 Millionen Menschen - auf Hilfe angewiesen. Zu den Kriegsschäden hinzu kämen eine schwere Dürre und der bevorstehende Winter. Es müssten schnell Lebensmittel, Notunterkünfte und Medizinprodukte ins Land gebracht werden.



Die UNO hatte angekündigt, ihren humanitären Einsatz in Afghanistan auch nach dem Abzug der internationalen Truppen fortzusetzen.

