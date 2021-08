Der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck, hat der Bundesregierung Verantwortungslosigkeit bei der Evakuierungsmission in Afghanistan vorgeworfen.

Anders als von der Regierung behauptet, habe es auch aus der eigenen Botschaft diverse Warnungen gegeben, dass die Lage in dem Land schnell eskalieren werde, sagte Habeck beim Landesparteitag der Grünen in Dortmund. Man habe allerdings eine Debatte über eine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan vermeiden wollen - offenbar aus Sorge vor unbequemen Themen vor der Bundestagswahl. Habeck sprach von einem moralischen Versagen der Regierung. Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, kritisierte, dass die Regierung – Zitat – auf dramatische Art und Weise nicht gehandelt habe. Dass sich die betreffenden Ministerien anschließend nur gegenseitig beschuldigt hätten, sei keine Politik, die sie unterstütze, betonte Baerbock bei einem Wahlkampfcamp der Grünen in Potsdam.

