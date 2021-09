Im Afghanistan sind Angehörige der schiitischen Hasara-Minderheit nach eigenen Angaben von den sunnitischen Taliban aus ihren Häusern vertrieben worden.

Einheimische berichteten der Nachrichtenagentur AFP, rund 800 Familien seien gezwungen worden, ihre Häuser zu verlassen. Diese lägen in einem Gebiet, in dem die Hasara bisher eine produktive Landwirtschaft mit Weizen- und Mandelanbau betrieben hätten und das nun von Angehörigen der paschtunischen Bevölkerungsmehrheit beansprucht werde.



Die Minderheit der Hasara wird in Afghanistan seit Jahrhunderten verfolgt. Bei den Taliban sowie der ebenfalls sunnitischen Terrormiliz IS gelten sie als ketzerische Sekte.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.