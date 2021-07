In Afghanistan sind neue Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den islamistischen Taliban ausgebrochen.

Nach Angaben der Behörden stehen sie sich in zwei der wichtigsten Provinzhauptstädte des Landes gegenüber. Dabei gerieten auch Zivilisten in Gefahr. Gestern hatten die Taliban in der Stadt Herat im Westen Afghanistans einen UNO-Stützpunkt angegriffen und einen Wachtposten getötet. Die UNO verurteilte den Angriff aufs Schärfste.



In Afghanistan geht demnächst nach fast 20 Jahren ein internationaler Militäreinsatz zu Ende, der zum Sturz der damaligen Taliban-Herrschaft geführt hatte. Die deutsche Bundeswehr hat ihre Truppen schon vollständig abgezogen. Die US-Militärmission soll am 31. August enden. Zuletzt haben die USA aber wieder verstärkt Luftangriffe gegen die Taliban geflogen.

