Die Hilfsorganisation Caritas sorgt sich um ihre Beschäftigten in Afghanistan.

Vor allem die unverheirateten Mitarbeiterinnen müssten befürchten, von den Taliban zwangsverheiratet zu werden, so der Leiter von Caritas International, Recker, im ARD-Fernsehen. Die Männer wiederum hätten Angst, dass sie oder ihre Söhne zwangsrekrutiert würden. Er rate allen Caritas-Mitarbeitern deshalb, vorerst bei Verwandten auf dem Land unterzutauchen oder über die Grenzen in ein Nachbarland zu fliehen. Dort könnten sie weiter bei Caritas-Organisationen arbeiten.

Bisher 1.640 Menschen ausgeflogen

Mit einem weiteren Evakuierungsflug hat die Bundeswehr unterdessen mehr als 180 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Die Maschine sei in der Nacht in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet, teilte die Bundeswehr auf Twitter mit. Außerdem sei ein Flugzeug in Kabul eingetroffen, um weitere Menschen in Sicherheit zu bringen. Gestern war bekannt geworden, dass sich in Afghanistan noch deutlich mehr Deutsche aufhalten als bislang bekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur vom Auswärtigen Amt in Berlin erfuhr, steht auf dessen Krisenliste eine mittlere dreistellige Zahl an Bundesbürgern. Zuvor war von knapp 100 die Rede gewesen.



Die Bundeswehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums mit bislang elf Flügen über 1.640 Menschen aus Afghanistan herausgebracht, darunter auch Ortskräfte mit Angehörigen. Für afghanische Flüchtlinge in der Region will die Bundesregierung Soforthilfen in Höhe von 100 Millionen Euro bereitstellen. Mit dem Geld sollen internationale Hilfsorganisationen vor Ort unterstützt werden.

G7 besorgt über Gewalt der Taliban

Nach der Machtübernahme der Taliban versuchen derzeit Zehntausende aus Afghanistan in Nachbarländer zu fliehen. Derweil zeigten sich die G7-Staaten besorgt über Berichte von Gewalttaten der Islamisten. Nach einer Telefonkonferenz der G7-Außen- und Entwicklungshilfeminister hieß es, die Taliban müssten ihre Zusagen zur Sicherheit von Zivilisten einhalten und das humanitäre Völkerrecht respektieren. Auch müsse das freie Geleit ausländischer Staatsangehöriger garantiert werden, die das Land Richtung Heimat verlassen wollten. Zur G7 gehören neben Deutschland die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan sowie Vertreter der EU.

Auch Deutsche Welle im Visier

Laut Berichten gehen die Taliban unter anderem gegen Medienschaffende vor. Nach Angaben der Deutschen Welle zogen sie im Westen des Landes von Haus zu Haus und suchten nach Journalisten. So seien die Wohnungen von mindestens drei Deutsche-Welle-Mitarbeitern durchkämmt worden, sagte der Intendant des Senders, Limbourg. Dabei hätten die Taliban den Familienangehörigen eines Reporters erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Der Journalist selbst sei bereits in Deutschland. Kollegen von anderen Medien seien entführt oder getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.