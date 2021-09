Die UNO hat eine Aufstockung der Hilfsgelder für Afghanistan in Höhe von umgerechnet knapp 170 Millionen Euro gefordert.

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Hilfe erklärte, dass bis Jahresende insgesamt rund 510 Millionen Euro benötigt würden. Die Grundversorgung in Afghanistan breche zusammen, und die Lebensmittel gingen zur Neige.



Die humanitäre Lage in Afghanistan ist Thema bei einer Konferenz in Genf am kommenden Montag unter der Leitung von UNO-Generalsekretär Guterres.



Bereits vor der Machtübernahme der Taliban war das Land in hohem Maße von Hilfsgeldern abhängig. Rund 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes wurden aus dem Ausland finanziert.

