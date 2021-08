In Afghanistan haben Imame beim Freitagsgebet nach Anordnung der Taliban zum Zusammenhalt aufgerufen.

Die Taliban hatten die Geistlichen gestern dazu aufgefordert, in ihren Predigten "negativer Propaganda entgegenzutreten" und die Menschen zum Bleiben aufzufordern. Anders als bei ihrer Herrschaft vor über 20 Jahren stellten die Taliban keine bewaffneten Kämpfer zum Schutz vor Anschlägen vor die Moscheen.



Laut einem UNO-Bericht sollen die Taliban inzwischen eine sogenannte Prioritätenliste führen, auf der Menschen stehen, die sie festnehmen wollen. Taliban-Kämpfer sollen entgegen der Anweisung ihrer Führung in Häuser eingedrungen sein und Bewohner befragt haben. Auch auf der Straße zum Flughafen in Kabul soll die Gruppe Personenkontrollen vornehmen.

Amnesty wirft Taliban Massaker an ethnischer Minderheit vor

Menschenrechtler machen die Taliban für ein Massaker an der ethnischen Minderheit der Hazara verantwortlich. Nach der Machtübernahme in der afghanischen Provinz Ghazni Anfang Juli hätten Kämpfer neun Männer der Hazara-Gemeinschaft getötet, erklärte Amnesty International in Berlin. Generalsekretärin Callamardein sprach von einem erschreckenden Vorboten dessen, was die Herrschaft der Taliban für Afghanistan bedeuten könnte.



Die Hazara sind eine schiitische Minderheit im mehrheitlich sunnitischen Afghanistan. Sie machen etwa neun Prozent der Bevölkerung aus.

UNO: Jeder dritte Mensch von Hunger bedroht

Unterdessen warnt die UNO auch vor einer Verschärfung der Hungersnot in dem Land. Nach Angaben der Leiterin des Welternährungsprogramms, McGroarty, betrifft der Nahrungsmangel bereits 14 Millionen der rund 38 Millionen Einwohner. Gründe für die Situation seien neben dem Klimawandel auch der Vormarsch der Taliban. Viele Bauern hätten ihre Ernte wegen der Kämpfe nicht einbringen können oder seien geflohen. Auch die Zerstörung von Brücken, Dämmen und Straßen erschwere den Zugang der Bevölkerung zu Nahrungsmitteln.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.