Nach Deutschland haben weitere Staaten ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan beendet.

Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, der letzte Flug für Zivilisten habe Kabul verlassen. Am Wochenende würden britische Militärangehörige ausgeflogen. Eventuell könnte eine kleine Anzahl an Afghanen mitgenommen werden. Auch Italien stellte die Rettungsflüge ein. Nach Angaben von Außenminister de Maio wurden 4.900 Afghaninnen und Afghanen in Sicherheit gebracht.



Die Bundeswehr zog unterdessen auch ihr Sanitätsflugzeug aus dem usbekischen Taschkent ab. Es war dort für eine mögliche Rettung Verletzter aus dem afghanischen Kabul stationiert. Bereits gestern Abend waren drei Bundeswehrmaschinen aus Taschkent in Wunstorf gelandet, die Soldaten aus dem Einsatz zurückbrachten. Damit endete die größte Evakuierungsoperation in der Geschichte der Bundeswehr. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden mehr als 5.300 Personen aus Kabul in Sicherheit gebracht.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.