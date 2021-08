Mit der Aufnahme und Verteilung der Afghanistan-Flüchtlinge befassen sich die EU-Innenminister am kommenden Dienstag in einer Sondersitzung.

Das teilte die slowenische EU-Präsidentschaft mit. Ein Sprecher der EU-Kommission forderte die Mitgliedstaaten auf, bis Mitte September genaue Zusagen zur Aufnahme der Menschen zu machen. Besonders gefährdeten Afghanen sollten sichere Wege nach Europa ermöglicht werden. EU-Mitgliedstaaten oder Länder, die sich an der Nato-Mission in Afghanistan beteiligten, hätten eine Sorgfaltspflicht, auch nach dem Ablauf der Frist, betonte der Sprecher. Von den 36 Ländern, die an der Nato-Mission "Resolute Support" in Afghanistan beteiligt waren, sind 22 EU-Mitgliedsländer, darunter Deutschland, Dänemark, Griechenland, Ungarn, Italien und Polen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.