Nach fast 20 Jahren Einsatz beginnt heute offiziell der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan.

Rund 10.000 Nato-Soldaten der Ausbildungsmission "Resolute Support" sollen bis spätestens 11. September das Land verlassen haben, darunter sind 2.500 aus den USA und rund 1.100 aus Deutschland. Die Bundeswehr hatte bereits gestern ihre Ausbildungsmission eingestellt. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl forderte deshalb einen sofortigen Abschiebestopp aus Deutschland nach Afghanistan. Sie erklärte, das Argument der Bundesregierung, es gebe sichere Gebiete, habe sich mit dem Abzug in Luft aufgelöst.



Bei einem Bombenanschlag auf ein Studentenwohnheim in der Provinz Logar südlich der Hauptstadt Kabul wurden gestern Abend mindestens 24 Menschen getötet. Zwei weitere Menschen starben nach einer Bombenexplosion in einer Moschee am Luftwaffenstützpunkt Bagram.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.