Die Terrormiliz IS hat die Ermordung von drei Fernseh-Journalistinnen in Afghanistan für sich reklamiert.

Kämpfer hätten auf die Frauen geschossen, heißt es in einer Erklärung, die der IS über die Sozialen Medien verbreitete. Die Journalistinnen waren gestern auf einem Markt in Dschalalabad im Osten des Landes erschossen worden. Die US-Botschaft in Kabul verurteilte den Angriff scharf.



In Afghanistan führen die radikalislamischen Taliban seit einem halben Jahr Friedensgespräche mit Regierungsvertretern. Dennoch kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen, und extremistische Gruppen greifen vermehrt Menschenrechtler und Medienvertreter an.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.