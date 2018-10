Die IS-Terrormiliz hat den Selbstmordanschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung im Osten Afghanistans für sich reklamiert.

In ihrem Propagandakanal Amak hieß es, ein IS-Anhänger habe sich in die Luft gesprengt. Nach Angaben der Behörden wurden bei dem Attentat in dem Büro eines Politikers in der Provinz Nangarhar mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 40 weitere Personen verletzt. Bei den Opfern handele es sich um Verwandte und Anhänger des Politikers. Dieser sei zum Zeitpunkt der Explosion nicht in dem Gebäude gewesen, hieß es. - Es war der erste Anschlag seit dem offiziellen Wahlkampfauftakt am Freitag. Die Parlamentswahl findet am 20. Oktober statt.