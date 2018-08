In Afghanistan hat die IS-Miliz den Anschlag auf ein Bildungszentrum mit mehr als 30 Toten für sich reklamiert.

Der Selbstmordanschlag hatte gestern vor allem Schulabgänger getroffen, die sich auf Aufnahmeprüfungen für Universitäten vorbereiteten. Mehr als 50 junge Menschen wurden verletzt. Das private Bildungszentrum liegt in einem überwiegend von Schiiten bewohnten Viertel der Hauptstadt Kabul. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen verurteilte den Anschlag. Die meisten Opfer seien minderjährig gewesen.



Heute früh griff eine Gruppe von Bewaffneten ein Ausbildungszentrum des afghanischen Geheimdienstes in Kabul an. Die Behörden erklärten, die Situation sei unter Kontrolle. Angaben über Opfer gibt es nicht.