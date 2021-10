Den Anschlag auf eine schiitische Moschee im afghanischen Kandahar reklamiert ein Ableger der Terrormiliz IS für sich.

Zwei Angreifer der Organisation hätten das Attentat verübt, heißt es in einer im Internet veröffentlichten Erklärung. Bei der Tat wurden Dutzende Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Die Gläubigen hatten sich zum traditionellen Freitagsgebet versammelt.



Erst am Freitag vergangener Woche waren bei einem Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in der Stadt Kundus im Norden Afghanistans zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Auch hier reklamierte die Terrormiliz IS den Anschlag für sich.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.