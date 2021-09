Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat mehrere Anschläge auf Taliban-Kämpfer in der afghanischen Stadt Dschalalabad für sich reklamiert.

Insgesamt seien am Wochenende vier Bombenanschläge verübt worden, erklärte das IS-Propaganda-Sprachrohr Amaq am Abend. Dabei waren mindestens zwei Menschen getötet worden, es gab mehrere Verletzte. Dschalalabad im Osten von Afghanistan gilt als Hochburg der Miliz. Die Taliban und der IS bekämpfen sich, obwohl es sich bei beiden Gruppen um radikale sunnitische Milizen handelt.

