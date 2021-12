Rangin Dadfar Spanta, ehemaliger Außenminister Afghanistans (AFP /Shah Marai)

Gegenteilige Erwartungen, die nach der Machtübernahme im August geweckt worden waren, hätten sich "absolut nicht" bestätigt, sagte Spanta im Deutschlandfunk . Das Land sei derzeit eine "Hölle insbesondere für Frauen".

Es seien aber nicht nur die Frauenrechte, die von den Taliban nicht respektiert würden, erklärte der Politikwissenschaftler. In Afghanistan gebe es derzeit auch keine Menschen- und Bürgerrechte. Zudem sei eine "systematische Feindschaft" gegenüber der modernen Bildungsschicht zu beobachten. All diejenigen, die den Lebensentwurf der Taliban nicht teilten, würden diskriminiert, ermordet, gefoltert - "das ist Alltag momentan in Afghanistan".

Die radikalislamischen Taliban hatten die Herrschaft in Afghanistan im August dieses Jahres übernommen, unerwartet schnell nach dem Abzug der internationalen Truppen aus dem Land.

