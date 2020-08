In Afghanistan dauern die Gefechte um ein Gefängnis in der Stadt Dschalalabad an.

Nach Angaben der afghanischen Behörden wurden bisher mindestens 13 Zivilisten bei den Kämpfen getötet. Dutzende weitere trugen Verletzungen davon. Spezialkräfte haben eigenen Angaben zufolge rund 700 Gefängnisinsassen wieder festgenommen, nachdem diese aus der Haftanstalt fliehen konnten.



Die Terrororganisation IS reklamiert den Angriff auf das Gefängnis für sich. Teile der Haftanstalt seien unter IS-Kontrolle, hieß es. Die afghanische Provinz, in der das Gefängnis liegt, gilt als ehemalige Hochburg der Terrorgruppe.