Die Regierung von Katar ist zuversichtlich, dass der Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul bald wieder den Betrieb aufnehmen kann.

Der Außenminister Katars, Al-Thani, sagte in Doha, man verhandele darüber mit den Taliban. Die Türkei werde technische Hilfe leisten. Nach einem Bericht des Senders Al-Dschasira könnten morgen zunächst Inlandsflüge wieder aufgenommen werden.



Über Konsequenzen aus den jüngsten Entwicklungen in Afghanistan beraten derzeit die Verteidigungsminister der Europäischen Union. Vor Beginn des Treffens in Slowenien sagte Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, von der Fähigkeit zu einem eigenständigeren Handeln hänge die Glaubwürdigkeit Europas ab. Am Nachmittag kommen die EU-Außenminister zusammen. Bei ihren Beratungen soll es unter anderem darum gehen, wie man künftig mit den Taliban umgehen will.

